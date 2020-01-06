-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عسكريون ليبيون: طرابلس لن تُفرش بالورود أمام طموحات المستعمر العثماني

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:51 م
عسكريون ليبيون
عسكريون ليبيون
محمد عمر
طباعة
كشف عسكريون ليبيون عن استعدادات تُجرى حاليًا على قدم وساق لمواجهة القوات التركية، موضحين أنه تم وضع عدة خطط لمباغتة القوات التركية والميليشيات التى تدعمها، بعد الحصول على معلومات من عناصر تشادية ألقى القبض عليها واعترفت بأنها تحارب بالوكالة عن تركيا.

وقال اللواء فوزى المنصورى، آمر محور عين زارة، لـ«الدستور»، إن جميع الليبيين يقفون بجانب القوات المسلحة فى مواجهة العدوان والتدخل التركى، مشيرًا إلى أن أيادى قطر وتركيا تعبث فى ليبيا منذ نشوب الحرب وليس الآن فقط. وأوضح «المنصورى» أن القبائل الليبية اتحدت مع بعضها البعض، واتفقت على المواجهة وشاركت القوات المسلحة فى وضع خطة تأمين طرابلس، وإخراج جميع الإرهابيين منها، مضيفًا: «ليس أمام تلك الميليشيات الإرهابية سوى الاستسلام، وحينها ستنظر القيادة العامة للقوات المسلحة فى أمرهم وتُطبق عليهم قانون الحرب».

وعمَّا إذا كان الجيش الليبى يمتلك الأسلحة الكافية للمواجهة، أكد أن السلاح القوى الذى لا تملكه تركيا ولا قطر ولا مليشياتهما المؤدلجة والخارجة عن القانون هو العزيمة والإصرار، و«هى أمور لا تُشترى وإنما تُستمد من حب الوطن». وكشف «المنصورى» عن إلقاء القبض على عدد كبير من المرتزقة التشاديين، الذين دربتهم ومولتهم تركيا للحرب بالوكالة عنها، لافتًا إلى أن المعلومات التى وصلت لقيادة القوات المسلحة تؤكد أن هناك ١٠٠٠ مقاتل سورى تسللوا إلى داخل الأراضى الليبية بالفعل.

وقال إن قوات الجيش الوطنى الليبى تحرز تقدمًا بشكل يومى على مختلف جبهات القتال، رغم الدعم التركى والقطرى للميليشيات، الذى لا يخفى على أحد، مضيفًا: «القوات المسلحة تسيطر بشكل شبه كامل على الكلية العسكرية وما جاورها، والخسائر فى صفوف الأعداء لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك تعتيمًا إعلاميًا كبيرًا خوفًا من ثورة داخل طرابلس من جانب الأهالى».

من جهته، قال اللواء إدريس مادى، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربى، أحد ضباط عملية الكرامة ضد الميليشيات الإرهابية، إن من يفكر فى استدعاء قوات تركية إلى ليبيا «واهم»، موضحًا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لن يجد الأرض فى طرابلس مفروشة بالورود، بل سيجد الموت والهزيمة فى انتظاره، لأن الشعب الليبى العربى سينتصر على تركيا الاستعمارية.

وأضاف «مادى» أن الليبيين طردوا الاحتلال العثمانى، الذى جثم على ليبيا ٣٦٠ عامًا وقاوموا الاحتلال الإيطالى الذى مكنته تركيا من ليبيا، لافتًا إلى أن الشعب الليبى لن ينسى جرائم ومجازر الأتراك ضد الوطن العربى الكبير، داعيًا قبائل الزنتان والمنطقة الغربية للتوجه إلى ساحات القتال والدفاع عن الوطن.
بدوره، كشف المستشار القانونى للقوات المسلحة الليبية، أحمد فنير، عن مناطق غرف العمليات التركية فى ليبيا، لافتًا إلى أن قوات أنقرة موجودة على هيئة مجموعات كدعم استراتيجى وفنى لحكومة الوفاق غير الدستورية.

وأشار «فنير» إلى أن هناك ضباطًا وجنودًا أتراكًا داخل غرف عمليات بمدينتى طرابلس ومصراتة، وبعضهم يستعمل صواريخ مطورة لضرب قوات الجيش الوطنى فى عدة محاور.
واختتم: «خرجت مظاهرات عارمة فى كل مدن ليبيا للإعلان عن رفض قرار البرلمان التركى بغزو أراضينا».

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

محمد الباز يعلق على تدوينة الإخوان «خطيبي مجند هيترحل ليبيا وبيعيط»

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

منذ حوالي 7 ساعات

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

محمد الباز يعلق على تدوينة الإخوان «خطيبي مجند هيترحل ليبيا وبيعيط»

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

4 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام سريعًا

4 طرق تحميك من التهاب الحلق

آلام الجانب الأيسر من البطن يكشف مرضًا خطيرًا

السالمونيلا.. أكبر مخاطر الشاى

الرئيس نيوز

"دعني أدخل إسطنبول وأعزل السلطان".. كواليس سيطرة الجيش المصري على تركيا قبل 200 سنة

"محدش هايقدر علينا".. النص الكامل لكلمة السيسي في قداس عيد الميلاد

السيسي من الكاتدرائية: "محدش يجرجرنا هنا أو هنا"

السيسي يُطمئن المصريين: "محدش يقدر يعمل فينا حاجة"

منوعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

«الشامبو» طوق نجاة من الهجوم النووي

شركة أزياء تكشف عن أمل جديد للمعاقين

كشكول

رئيس جامعة الزقازيق يبحث التعاون مع نائب محافظ الشرقية

تعرف علي الوظائف الشاغرة بجامعة الإسكندرية

ولي عهد ابوظبي يستقبل رئيس جامعة الأزهر

تعرف على أعراض نقص المناعة عند الأطفال وطرق علاجها

إسلام سياسي

التحالف الدولي يؤكد وقف التدريب ودعم العمليات ضد داعش

محمد بن زايد: ندعم جهود"الأخوة الإنسانية" لتفعيل مبادئ الوثيقة

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

الجيش الليبى يدخل سرت وفرار المليشيات المسلحة

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

حين تغرب الشمس.. مجموعة قصصية لـ فريد الخمال عن دار كتوبيا

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك