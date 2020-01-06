عسكريون ليبيون: طرابلس لن تُفرش بالورود أمام طموحات المستعمر العثماني

كشف عسكريون ليبيون عن استعدادات تُجرى حاليًا على قدم وساق لمواجهة القوات التركية، موضحين أنه تم وضع عدة خطط لمباغتة القوات التركية والميليشيات التى تدعمها، بعد الحصول على معلومات من عناصر تشادية ألقى القبض عليها واعترفت بأنها تحارب بالوكالة عن تركيا.



وقال اللواء فوزى المنصورى، آمر محور عين زارة، لـ«الدستور»، إن جميع الليبيين يقفون بجانب القوات المسلحة فى مواجهة العدوان والتدخل التركى، مشيرًا إلى أن أيادى قطر وتركيا تعبث فى ليبيا منذ نشوب الحرب وليس الآن فقط. وأوضح «المنصورى» أن القبائل الليبية اتحدت مع بعضها البعض، واتفقت على المواجهة وشاركت القوات المسلحة فى وضع خطة تأمين طرابلس، وإخراج جميع الإرهابيين منها، مضيفًا: «ليس أمام تلك الميليشيات الإرهابية سوى الاستسلام، وحينها ستنظر القيادة العامة للقوات المسلحة فى أمرهم وتُطبق عليهم قانون الحرب».



وعمَّا إذا كان الجيش الليبى يمتلك الأسلحة الكافية للمواجهة، أكد أن السلاح القوى الذى لا تملكه تركيا ولا قطر ولا مليشياتهما المؤدلجة والخارجة عن القانون هو العزيمة والإصرار، و«هى أمور لا تُشترى وإنما تُستمد من حب الوطن». وكشف «المنصورى» عن إلقاء القبض على عدد كبير من المرتزقة التشاديين، الذين دربتهم ومولتهم تركيا للحرب بالوكالة عنها، لافتًا إلى أن المعلومات التى وصلت لقيادة القوات المسلحة تؤكد أن هناك ١٠٠٠ مقاتل سورى تسللوا إلى داخل الأراضى الليبية بالفعل.



وقال إن قوات الجيش الوطنى الليبى تحرز تقدمًا بشكل يومى على مختلف جبهات القتال، رغم الدعم التركى والقطرى للميليشيات، الذى لا يخفى على أحد، مضيفًا: «القوات المسلحة تسيطر بشكل شبه كامل على الكلية العسكرية وما جاورها، والخسائر فى صفوف الأعداء لا تعد ولا تحصى، ولكن هناك تعتيمًا إعلاميًا كبيرًا خوفًا من ثورة داخل طرابلس من جانب الأهالى».



من جهته، قال اللواء إدريس مادى، آمر المنطقة العسكرية بالجبل الغربى، أحد ضباط عملية الكرامة ضد الميليشيات الإرهابية، إن من يفكر فى استدعاء قوات تركية إلى ليبيا «واهم»، موضحًا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لن يجد الأرض فى طرابلس مفروشة بالورود، بل سيجد الموت والهزيمة فى انتظاره، لأن الشعب الليبى العربى سينتصر على تركيا الاستعمارية.



وأضاف «مادى» أن الليبيين طردوا الاحتلال العثمانى، الذى جثم على ليبيا ٣٦٠ عامًا وقاوموا الاحتلال الإيطالى الذى مكنته تركيا من ليبيا، لافتًا إلى أن الشعب الليبى لن ينسى جرائم ومجازر الأتراك ضد الوطن العربى الكبير، داعيًا قبائل الزنتان والمنطقة الغربية للتوجه إلى ساحات القتال والدفاع عن الوطن.

بدوره، كشف المستشار القانونى للقوات المسلحة الليبية، أحمد فنير، عن مناطق غرف العمليات التركية فى ليبيا، لافتًا إلى أن قوات أنقرة موجودة على هيئة مجموعات كدعم استراتيجى وفنى لحكومة الوفاق غير الدستورية.



وأشار «فنير» إلى أن هناك ضباطًا وجنودًا أتراكًا داخل غرف عمليات بمدينتى طرابلس ومصراتة، وبعضهم يستعمل صواريخ مطورة لضرب قوات الجيش الوطنى فى عدة محاور.

واختتم: «خرجت مظاهرات عارمة فى كل مدن ليبيا للإعلان عن رفض قرار البرلمان التركى بغزو أراضينا».

