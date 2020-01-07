حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الحوت ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى مواجهة برجك من الجوزاء، لذلك حاول أن تبقى حذرًا، كذلك أن هذا اليوم قد يجعلك تواجه خيارًا صعبًا أو قرارًا يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير.





عاطفيًا: لحسن الحظ تتمتّع بقدرات فائقة على التصرّف في هذه الأثناء وبوعي أكيد لاستدراك بعض التطورات السلبية.





صحيًا: انسحب من مكان يشعرك بالخطر على صحتك ولا تتورّط بجديد، هنالك من يخدعك أو يحضّر لك مكيدة.



