حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 7 يناير 2020
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:57 ص
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الدلو ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الجوزاء الهوائي الصديق يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافسًا يهزمك.
عاطفيًا: بادر إلى مصارحة الشريك بما يراودك من أفكار، فالصراحة تعبّد الطريق أمامكما نحو خطوات مستقبلية واثقة.
صحيًا: لا تكن متذمرًا من القيام بساعة مشي كل يوم، فأنت تترافق مع أشخاص أعزاء عليك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.