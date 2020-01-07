حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجدي ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق.





عاطفيًا: انتبه من نزاعات شخصية قد تطرأ مع الحبيب، وقد يؤخذ عليك إغواء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.





صحيًا: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلبًا عليك.



