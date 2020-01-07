حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج القوس ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلًا، ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات.





عاطفيًا: قد تعيش جوًا من الفوضى يختلط فيه الحابل بالنابل، ويولد تشكيكًا في المجال العاطفي، حاول أن تبتعد عن العاصفة اليوم.





صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختر بسرعة.



