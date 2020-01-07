حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الأسد ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.





عاطفيًا: مشكلات بسيطة لا تعيق تطوّر العلاقة مع الشريك، وتكون الحلول سهلة وبسيطة أكثر من المتوقع.





صحيًا: إصابة أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية بسيط تقلقك بعض الشيء وترهق أعصابك فترة قصيرة.



