حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق.





عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم؛ لأنه غير مرتاح نفسيًا، وحاول أن تتفهم ما يعانيه.





صحيًا: خطران غير مباشرين يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق.



