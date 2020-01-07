حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 7 يناير 2020
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:48 ص
تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا أو تخوض مفاوضات ناجحة هذا اليوم، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.
عاطفيًا: لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.
صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.