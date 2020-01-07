حظك اليوم.. برج الثور الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الثور ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: قد تناقش عقدًا أو اتفاقًا أو تخوض مفاوضات ناجحة هذا اليوم، ويتغيّر المناخ إلى الأفضل.





عاطفيًا: لا تخشَ رد فعل الشريك تجاه مواقفك، فهو مستعد لدعمك على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بك.





صحيًا: بعدما عانيت سابقًا مضاعفات المرض بسبب إهمال وضعك الصحي، تأخذ العبرة لتفادي تكرار التجربة.



