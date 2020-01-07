حظك اليوم.. برج الحمل الثلاثاء 7 يناير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي توقعات برج الحمل ليوم الثلاثاء 7 يناير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول.





عاطفيًا: قد تعيش في جو ضاغط ولا سيّما على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية.





صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.



