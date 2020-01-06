السيسي يكررها مجددًا: «نتعامل بشرف في زمن مفيش فيه شرف»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الله لا ينصر إلا الأشراف والمخلصين والأمناء والمحبين لبعضهم البعض.



وأضاف السيسي خلال تهنئته الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «قلتها وسأكررها نحن نتعامل بشرف في زمن مفيش فيه شرف، ربنا موجود ومطلع».



وختم السيسي كلمته بإهداء باقة ورود إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، قائلًا: «كل عام وأنت طيب وأرجو إن الوردة تصل لكل المصريين».



وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ودخل البابا إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، وسط زفة الشمامسة وألحان الميلاد والتى ترأسها الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.



ودقت أجراس الكاتدرائية لتعلن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتزينت الكاتدرائية لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إليها لتأمين الحضور فى صلوات القداس.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الغد الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

