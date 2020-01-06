السيسي من كاتدرائية «ميلاد المسيح»: «لو بتحبوا ربنا حبوا بعض»

هنَّأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال زيارته مساء اليوم الإثنين لكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال السيسي: «الاستقبال بتاعكم جميل ورائع وأد إيه جميل إننا نحب بعض، وزي ما اتعودنا كده في الأعياد في بداية كل سنة نيجي نحتفل معاكم ونهنئكم، ونقول عيد ميلاد مجيد ويوم سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا».



وأضاف: «إحنا دايمًا لازم نخلي بالنا من علاقتنا ببعضنا البعض، ولازم تحبوا بعض، لو بتحبوا ربنا حبوا بعض».



وتابع: «ماتخلوش حد أبدًا يدخل بينا ويوقع بينا أو يعمل فتنة، البلد دي بلدنا كلنا، وهتفضل بلدنا كلنا، ولا حد له زيادة ولا نقص.. متقلقوش ولا يوجد أي شيء يستدعي القلق بين المصريين الذين يحفظهم الله، الله يعلم المخلصين وسينصرهم دائماً».



وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ودخل البابا إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية ميلاد المسيح، وسط زفة الشمامسة وألحان الميلاد والتى ترأسها الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.



ودقت أجراس الكاتدرائية لتعلن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إليها لتأمين الحضور فى صلوات القداس.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الغد الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.