-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:48 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
حسام الضمراني
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث تستمر لليوم الثاني على التوالي الورشة الفنية تحت عنوان "الوحدة الوطنية" بمدرسة أحمد عبده.

نفذت التدريب ميادة حسن، والتي أوضحت المعنى الذي هو يعرف بأنه اتحاد مجموعة من البشر في الدين والاقتصاد والاجتماع والتاريخ في مكان واحد وتحت راية حكم واحدة، وهذا ما يتميز به مجتمعنا المصري بأنهم يدينون بالدين الإسلامي ولله الحمد وهو من أهم الروابط التي تجمع سكان أي مجتمع من المجتمعات فقد قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ومن مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة والألفه بين أبناء الوطن، وتنبذ العنف والشقاق والخلاف، ونشر لغة المحبة والتسامح والترابط والتكاتف، لأنها جزء مهم من قيمنا الوطنية وهي من القيم التي يحتاجها أبناء مجتمعنا كبارا وصغارا.

وأقام بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي مسابقة ألعاب وهوايات، كما أقيم عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية بمركز شباب فيصل، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات علي أنغام السمسمية، منها يا ريس البحرية، يا بيوت السويس، غني يا سمسمية، وعشقك يا بلدي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

منذ حوالي 10 ساعات

حصيلة أولية: 3 قتلى و7 مصابين في حادث جامعة القاهرة

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. مراسل ليفربول يفجر مفاجأة حول حضور محمد صلاح «حفل جوائز كاف»

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

4 مخاطر صحية يسببها تناول الطعام سريعًا

4 طرق تحميك من التهاب الحلق

آلام الجانب الأيسر من البطن يكشف مرضًا خطيرًا

السالمونيلا.. أكبر مخاطر الشاى

الرئيس نيوز

السيسى من كاتدرائية ميلاد المسيح: "نحن نتعامل بشرف فى زمن مفيش فيه شرف"

السيسى بقداس عيد الميلاد: مفيش مجال للقلق طول ما إحنا مع بعض إيد واحدة

السيسي من الكاتدرائية: "ما تخلوش حد أبدا يدخل بينا"

استقبال حافل.. لحظة وصول السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح (فيديو)

منوعات

فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة

«الشامبو» طوق نجاة من الهجوم النووي

شركة أزياء تكشف عن أمل جديد للمعاقين

كشكول

رئيس جامعة الزقازيق يبحث التعاون مع نائب محافظ الشرقية

تعرف علي الوظائف الشاغرة بجامعة الإسكندرية

ولي عهد ابوظبي يستقبل رئيس جامعة الأزهر

تعرف على أعراض نقص المناعة عند الأطفال وطرق علاجها

إسلام سياسي

«مدير مركز الفاتح الثقافى» يرد على متزعم التمرد الصوفى بعد هجومه على "أبوالعزائم": نار الفتنة التى أشعلتها ستحرقك وحدك

الجيش الليبى يدخل سرت وفرار المليشيات المسلحة

ألمانيا تحاكم سورياً بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش

فرنسا تحذر من عودة تنظيم داعش بسبب التوترات

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: وزارة الثقافة.. المشاريع الكبرى وخناقات الحوارى!
لواء. محسن الفحام
سليمانى والحرس الثورى
لواء.حمدى البطران
مثقفون مهمشون
مؤمن المحمدي
لايصين كومبليتلى
المزيد

الثقافة

رئيس دار الكتب والوثائق توجه بتوفير أفضل الخدمات للباحثين

عروض سينما وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين 

«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

الأربعاء.. أحمد عوني يناقش «جوائز للأبطال» في النيل الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك