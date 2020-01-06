«الوحدة الوطنية» ورشة فنية بثقافة السويس (صور)

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث تستمر لليوم الثاني على التوالي الورشة الفنية تحت عنوان "الوحدة الوطنية" بمدرسة أحمد عبده.



نفذت التدريب ميادة حسن، والتي أوضحت المعنى الذي هو يعرف بأنه اتحاد مجموعة من البشر في الدين والاقتصاد والاجتماع والتاريخ في مكان واحد وتحت راية حكم واحدة، وهذا ما يتميز به مجتمعنا المصري بأنهم يدينون بالدين الإسلامي ولله الحمد وهو من أهم الروابط التي تجمع سكان أي مجتمع من المجتمعات فقد قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ومن مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة والألفه بين أبناء الوطن، وتنبذ العنف والشقاق والخلاف، ونشر لغة المحبة والتسامح والترابط والتكاتف، لأنها جزء مهم من قيمنا الوطنية وهي من القيم التي يحتاجها أبناء مجتمعنا كبارا وصغارا.



وأقام بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي مسابقة ألعاب وهوايات، كما أقيم عرض فني لفرقة السويس للآلات الشعبية بمركز شباب فيصل، حيث قدمت الفرقة باقة متنوعة من الأغنيات علي أنغام السمسمية، منها يا ريس البحرية، يا بيوت السويس، غني يا سمسمية، وعشقك يا بلدي.