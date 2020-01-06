الأربعاء.. أحمد عوني يناقش «جوائز للأبطال» في النيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة الأربعاء المقبل، القاص والروائي أحمد عوني حول روايته جوائز للأبطال، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، الذي يذاع في الرابعة والنصف مساءً على شاشة النيل الثقافية.



صدرت الرواية أوائل عام 2019 عّن دار المحروسة للنشر والتوزيع وهي واحدة من أبرز النصوص الروائية التي عالجت انعكاسات ثورة 25 يناير 2011 على شخصية البطل رامي ابن الأسرة ميسورة الحال خريج الجامعة الأمريكيّة الذي شارك في أحداث الثورة على سبيل التورط والتماهي معها وخوض مغامرة مع أصدقاء وصديقات يعيدون اكتشاف ذواتهم ووسط المدينة.



ورغم سهولة تصنيف الرواية في سياق ما يسمى بـ"أدب الديستوبيا"، إلاّ أنها خلافا لأغلب ما كتب عّن الثورة تقدم صورة أخرى تقاوم فكرة "الحنين" لما جرى وتتجاوز كذلك الطابع التوثيقي لتؤدي مهمة أخرى هي المراجعة ونقد الذات.



يقسم أحمد عوني روايته إلى فصول قصيرة كل فصلٍ منها يعود إلى زمن، مقسمًا الأحداث بين ذكريات البطل القديمة، وحكايته عن أسرته، وعلاقته الخاصة بوالده. وفي الجزء التالي حكاية الثورة وكيف كانت البداية، وكيف تطورت علاقته بأصدقائه من خلالها، وفي الجزء الأخير نجد سرد اللحظة الراهنة التي يتحدث فيها عن محاولته للخلاص من كل ما يحيط به.



أما عن أحمد عوني فهو مهندس تخرج في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والرواية هي أول رواية يكتبها بعد عمل قصصي واحد بعنوان " قلق مزمن" صدر عّن دار شرقيات.