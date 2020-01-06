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مصر

«الري»: خطة لرصد ومتابعة الموارد المائية بالمحافظات

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:41 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أيمن السيد، رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات والمعلومات والأملاك؛ لمناقشة خطة التوسع في أعمال الرصد والمراقبة للموارد المائية فى الفترة القادمة، لإحكام إدارة المياه من مصادرها كافة.

ويستهدف نظام الرصد التّليمتري، إدارة موارد المياه بطرق حديثة وتطويرها في ظل حالة الفقر المائي الحالية، بجانب دوره فى إدارة توزيع المياه حسب الاحتياجات الفعلية، ومساعدة متّخذي القرار في الحصول على بيانات سليمة ودقيقة، إضافة إلى تركيب العديد منها لرصد معدلات الأمطار المتوقعة خلال مواسم الشتاء في عدة محافظات.

كما يقوم المشروع بإنشاء مواقع جديدة خاصة بمراقبة مناسيب المياه لشَبكة الري، وشبكة رصد البيانات المناخية بالتعاون مع قطاع التخطيط، مع إنشاء موقعين لرصد نوعية المياه بالمصارف.

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