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السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح (فيديو)

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:40 م
السيسي
السيسي
سناء إسماعيل - مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بعيد الميلاد المجيد. 

واستقبل البابا تواضروس، الرئيس السيسي، لدى وصوله إلى مقر الكاتدرائية، بصحبة الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس. 

وحضر القداس الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء؛ والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة؛ واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودخل البابا إلى الكنيسة الكبري بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط زفة الشمامسة وألحان الميلاد والتى ترأسها الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.

ودقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتعلن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، لتأمين الحضور فى صلوات القداس.
 
ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الغد الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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