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شاهد| أول ظهور لـ غادة رجب في حفل زفافها

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:40 م
سناء إسماعيل
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تحتفل الفنانة غادة رجب، بزفافها الليلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، أول صورة لها بثوب الزفاف.

وشارك في حفل الزفاف عدد من النجمات القريبات من غادة رجب وهن الفنانة رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وميرفت أمين.

وظهر عريسها في الفيديو وهو يتلقى توصية من أحد حضور الحفل على غادة رجب وسط ضحك الحضور.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية أول من هنأت غادة رجب على زفافها قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدني بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزة أحلى زغرودة لأحلى عروسة في الدنيا".

وأضافت: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبي، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات".

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