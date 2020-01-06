الجيش الأمريكي ينشر قوات إضافية في كينيا

قرر الجيش الأمريكي نشر قوات إضافية في كينيا لتعزيز الأمن بعد هجوم لـ"حركة الشباب" قتل فيه جندي أمريكي ومتعاقدين اثنين مع قوات الولايات المتحدة.



وحسبما أفاد موقع "نيويورك تايمز" قالت قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا، إنها لا ترى أن هجوم الأحد مرتبط بإيران.



وكان مصدر في حركة "الشباب" الصومالية، ذكر أن مسلحين من جماعته، اقتحموا قاعدة عسكرية في منطقة لامو في كينيا تسخدم من قبل الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الكينية.



ويرى مراقبون، أن الهجوم الأخير يشير إلى مدى تصميم هذه الحركة، على مواصلة هجماتها الفتاكة بالقنابل والأسلحة المختلفة، رغم إخراجها من قواعدها في العاصمة الصومالية مقديشو وغيرها من المناطق منذ سنوات.



وتستهدف "الشباب"، الأراضي الكينية بشكل دوري، منذ أن أرسلت كينيا قوات عبر الحدود لقتال "الشباب" في معقلهم بالصومال في أكتوبر 2011.