بعد القفطان المغربي.. أنغام تخطف الأنظار بفستانها في مهرجان العود (صور)

أحيت الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس الأحد، ضمن فعاليات مهرجان العود، بموسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

أنغام، تألقت خلال الحفل بفستان أحمر طويل، واختارت تسريحة شعر كيرلي، ومكياج ترابي، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، كما قدمت بعض أعمالها الخليجية وسط تفاعل كبير من الحضور معها.

وعبرت أنغام، عن سعادتها بالحفل قائلة: "سعيدة إن أول حفلاتي بالعام الجديد كانت مع جمهوري الغالي في الرياض ‏مهرجان العود موسم الرياض".



• أنغام ونشاط فني في موسم الرياض

وتعيش أنغام، حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية خاصة في السعودية فأحيت يوم السبت الماضي حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات سمرات شتاء الرياض، وسبقتها بحفل آخر في ليلة "ياسر بن علي"، وحفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم "بعض من ذكرياتي"، وكل هذه الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.