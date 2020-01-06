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رانيا بدوي: تخريب الوطن العربي وسرقة ثرواته مؤامرة داخلية (فيديو)

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:27 م
رانيا بدوي
رانيا بدوي
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أستنكرت الإعلامية رانيا بدوي، موقف حسن نصر الله وحزب الله في لبنان بعد إعلانه دعوته للانتقام من أمريكا والرد علي مقتل سليماني، منوهة أن "نصر الله" يدرك أنه لو ضرب أي قاعدة أمريكية أو سفارة سترد أمريكا عليه في لبنان.

وأضافت "بدوي" خلال تقديمها برنامج "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "اليوتيوب والفيسبوك" أن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فضح أكثر حال من يحكم بعض الدول العربية ووصولهم إلى حد تدمير بلدانهم تماما.

ووجهت بدوي سؤالا لرئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي الذي ندد بقتل قاسم سليماني ووصف ما حدث بكونه اختراق للسيادة العراقية قائلة: "هل تعتقد يا دولة الرئيس أن العراق لم ينتهك بعد؟ ولماذا اعتبرت  تدخل أمريكا انتهاك إنما عبث ايران في الداخل الإيراني لا يعد كذلك؟".

وشددت على أن المؤامرة الحقيقة لتخريب الوطن العربي وتهجير شعوبه وسرقة ثرواته لم تأتِ من الخارج بل نشأت من الداخل من قبل بعض حكام وساسة الدول العربية الذين يحملون جنسيات أوطانهم لكنهم يدينون بالولاء لدول أخري مثل إيران.

وتابعت أنه من الخطأ أن نظل نعيش ضمن نظرية المؤامرة التي صنعناها لإخفاء الحقيقة ونستمر نندب حظنا لأن الغرب يحيك لنا المؤامرات متجاهلين أنه لولا العملاء والخونة من بعض القادة والسياسيين والجماعات ما كان للغرب أبدا أن يستبيح الأرض العربية ولا شعوبها.

واختتمت بدوي حديثها، بأنه من يقبل أن يفتح بابه للأجانب ويستقوي بطرف علي أهل بلده لا يحق له أن يغضب إذا ما جاءت دول أخري لانتهاكه ففي هذه اللحظة تخرج الأمور عن السيطرة ويفتح الباب على مصراعيه ويستباح الأرض والعرض والشعب.

 

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