«فالنتينو» يدخل المونتاج والمكساج الأسبوع المقبل

يبدأ المخرج رامي إمام عمليات المونتاج والمكساج لمُسلسل "فالنتينو" الأسبوع المقبل؛ ليخوض به سباق دراما رمضان المقبل.



وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية، ويطلق عليه فالنتينو، ويواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، كما يدخل في قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



«فالنتينو» بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.