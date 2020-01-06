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عالم

«جبهة تحرير فلسطين» تدعو لمواجهة عدوان تركيا على ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التدخل الغربي والتركي السافر في ليبيا، داعية الشعب الليبي الشقيق إلى حماية وطنهم وثرواتهم والحفاظ على وحدة بلادهم من هذا التدخل الخارجي، ومقاومته معًا.

وأكدت الجبهة أن القرار التركي باستقدام قوات تركية إلى ليبيا خطير، ويستهدف وحدة أراضي ليبيا، وسيعمق من حالة الانقسام واستمرار الاقتتال داخل ليبيا، كما وله أهداف ومطامع استعمارية تركية خاصة في البحر المتوسط، ورغبتها في التنقيب عن حقول الغاز والنفط قرب السواحل الليبية.

إن الجبهة الشعبية على ثقة بأن أحفاد المجاهد الكبير عمر المختار، الذي يُشكّل نبراسًا للأمة وأحرار العالم قادرون على عبور كل المحن والانتصار على قوى النهب والاستعمار والرجعيين.

وشددت الجبهة بأن صورة الشعب الليبي التي رُسخت في الذاكرة الشعبية العربية وضمير الإنسانية كانت دائمًا مرتبطة بمواجهة الاستعمار، لافتة أن هذه الصورة اليوم باتت مستهدفة لتشويه تاريخ وحضارة هذا الشعب الشقيق، ما يستوجب مقاومة كل أشكال التدخلات الخارجية التي هدفها إبقاء جذوة الاقتتال مشتعلة داخل ليبيا.

وأكدت الجبهة على ضرورة أن تبقى ليبيا مستقرة وشعبها بخير، لما سينعكس إيجابًا على قضايا ومصالح أمتنا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، والتي تعتبرها ليبيا قضية وطنية ليبية، فالجميع يحدوه الأمل بأن تخرج ليبيا من أزمتها أكثر قوة لتستأنف دورها القومي في الدفاع عن مصالح الأمة العربية، وفي دعم المقاومة الفلسطينية حتى تحرير فلسطين.

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