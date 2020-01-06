ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إيطاليا التعاون الثنائي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم، هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تدعيمها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.