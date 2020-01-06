الأربعاء.. مناقشة "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور في حلقة الأربعاء المقبل الروائي شريف عبدالصمد حول روايته "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا"، في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، والذي يذاع في تمام الخامسة مساءً، شاشة النيل الثقافية.



تشيخوف في مصر. تنطلق الرواية من هذه الفرضية، ماذا لو أتى الأديب الروسي الأهم، أنطون بافلوفيتش تشيخوف، الذي يعد أيقونة القصة القصيرة في العالم، ليقضي فترة نقاهته الأخيرة في مصر.



يختار له الروائي "شريف عبدالصمد" مدينة ساحلية صغيرة هي "بورسعيد"، وبيتا هادئًا على الشاطئ، فهو لا يحب الاختلاط بالآخرين، كما يختار له جليسة فرنسية شابة تدعى ليلى، كثيرة الأسئلة وفاشلة في إعداد الطعام، تتبادل معه المناقشات الأدبية والسياسية أحيانًا، التي كثيرًا ما يسودها الخلاف، لكن ذلك لا يفسد جو المودة بينهما.



يبني الكاتب روايته على الدراما الناتجة عن وضع تشيخوف داخل بيئة شديدة الاختلاف، وبحسه الساخر يطرح الكاتب فرضية أخرى، من هو تشيخوف من وجهة نظر جمهور دولة أخرى بعيدة عن روسيا، وتنتمي إلى ثقافة مغايرة تمامًا للثقافة الأوروبية. كيف يراه الأدباء المصريون.



من الجائز اعتبار الرواية إعادة قراءة لحياة تشيخوف، مثلما يتم إعادة قراءة أعماله الخالدة من حين إلى آخر، أو رصدًا للحواجز الثقافية بين قارتين تعيشان في زمنين مختلفين رغم أنهما في نفس العام، وربما تعد تكريمًا أدبيًا للأديب الكبير مثل تمثاله المقام في المركز الثقافي في الروسي في القاهرة، الذي يمثل مكانة هذا الكاتب الكبير، والثقافة الروسية التي أثرت الأدب العالمي.



شريف عبدالصمد، من مواليد 1979، صحفي وكاتب. حاصل على الدكتوراه من جامعة برلين في التاريخ الأمريكي. صدر له كتابين: "شيء من الماضي" و"ظمأ الليل".