«وسط زفة الشمامسة».. البابا تواضروس يبدأ قداس عيد الميلاد (فيديو)

ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.ودخل البابا تواضروس الثاني، إلى الكنيسة الكبري بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط زفة الشمامسة وألحان الميلاد والتى ترأسها الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.ودقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية لتعلن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.وشارك في قداس عيد الميلاد عدد من كبار رجال الدولة والوزراء الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب.ويشارك أيضا لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ الذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، لتأمين الحضور فى صلوات القداس.