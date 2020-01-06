الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
توك شو
بث مباشر حلقة جديدة من «90 دقيقة» مع محمد الباز
الإثنين 06/يناير/2020 - 07:31 م
محمود عرفات
طباعة
ينقل لكم موقع "الدستور"، حلقة جديدة من
برنامج
"
90 دقيقة
"، مع الدكتور
محمد الباز
، على شاشة
المحور
.
شاهد البث
موضوعات متعلقة
منذ حوالي 7 ساعات
أصالة والعريان.. حب 14 عامًا انتهى بـ«الخيانة»
منذ ساعتين
رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا
منذ حوالي 5 ساعات
أول تعليق من طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة
منذ حوالي 4 ساعات
ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة
الصور
العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر
نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»
الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور
مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل
العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية
الأكثر قراءة
رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا
منذ ساعتين
ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة
منذ حوالي 4 ساعات
يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم
منذ حوالي 4 ساعات
الصورة الأولى لمرتكب مذبحة كفر الدوار
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
أيام زمان
رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟
منذ حوالي 5 ساعات
حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»
منذ يوم
«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر
منذ يومين
لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل
منذ يومين
المزيد
نجم الساعة
رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟
منذ حوالي 5 ساعات
الصحة
4 طرق تحميك من التهاب الحلق
منذ ساعة
آلام الجانب الأيسر من البطن يكشف مرضًا خطيرًا
منذ ساعتين و 44 دقيقة
السالمونيلا.. أكبر مخاطر الشاى
منذ ساعتين و 48 دقيقة
البقدونس أفضل مضاد للجراثيم
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
كاتدرائية العاصمة الإدارية تستعد لقداس عيد الميلاد
الرئيس نيوز
الاحتياطي النقدي يقفز للأعلى.. وضوابط جديدة للسيارات الكهربائية| «النشرة الاقتصادية» اليوم
الرئيس نيوز
سامسونج تكشف عن أحدث منتجاتها.. شاشة منحنية للألعاب
الرئيس نيوز
السعودية: السجن 57 عاما بحق 16 تورطوا في غسيل أموال
منوعات
فنلندا تقلص أيام العمل لـ4
منذ 40 دقيقة
فينيكس يدعو المشاهير عدم السفر بطائرات خاصة
منذ ساعة و 25 دقيقة
«الشامبو» طوق نجاة من الهجوم النووي
منذ ساعة و نصف
شركة أزياء تكشف عن أمل جديد للمعاقين
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
تنبيه هام لطلاب الثانوية العامة
كشكول
إخلاء سبيل فتاة آداب إسكندرية في واقعة التعدي علي أستاذتها
كشكول
بدء تشكيل لجان المقابلات الشخصية لرؤساء لجان الثانوية العامة
كشكول
مفاجأة.. نقل كنترول اختبارات السودان من الإدارة العامة للامتحانات
إسلام سياسي
إسلام سياسي
الجيش الليبى يدخل سرت وفرار المليشيات المسلحة
إسلام سياسي
ألمانيا تحاكم سورياً بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش
إسلام سياسي
فرنسا تحذر من عودة تنظيم داعش بسبب التوترات
إسلام سياسي
وفاة شيخ مشايخ الصوفية فى لبنان عن عمر يناهز 90 عام
مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد
الثقافة
«الكتاب العرب» ينعي الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم
منذ أقل من ساعة
«الناشرين» يعلن وصول مرتجعات معرضى الشارقة وجدة
منذ ساعتين و 28 دقيقة
«حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية» بـثقافة المنوفية
منذ حوالي 3 ساعات
«ثقافة المحلة» تستعرض مجالات التعاون بين مصر وروسيا
منذ حوالي 3 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News