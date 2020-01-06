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رسالة أحمد موسى للمصريين في عيد الميلاد المجيد (فيديو)

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:27 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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هنأ الإعلامي أحمد موسى المصريين جميعًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "كل سنة وكل المصريين بخير، مسلمين ومسيحيين، داخل مصر أو خارجها، الدولة المصرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل سنة وقداسة البابا تواضروس بألف خير، كل مواطن مصري مسلم أو مسيحي كل سنة وحضراتكم بخير، نحتفل بعيد الميلاد المجيد".

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسل برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشاد الرئيس في برقيته بروابط الأخوة والمودة التي تجمع أبناء مصر مسلمين وأقباط، وبروح التضامن والتآلف بين أبناء الوطن والتي تتجلى في أبهى صورها على أرض مصر الغالية داعيا الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة الغالية من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لهذا الشعب العظيم.

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