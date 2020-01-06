الجيش المالي يعلن مقتل 5 من عناصره في هجوم إرهابي

أعلن الجيش المالي أن 5 من رجاله قتلوا خلال عملية إرهابية، اليوم الإثنين.



وأضافت القوات المسلحة المالية- في بيان لها- أن وحدة منها في منطقة بلي تعرضت لكمين وهجوم إرهابي، وصفته بالمعقد، ما تسبب في مقتل 5 عسكريين، مشيرة إلى أنه تم تدمير 4 مركبات خلال الهجوم الإرهابي.



وتعاني مالي من انفلات أمني بسبب تنامي الجماعات الإرهابية المسلحة في الشمال المالي.