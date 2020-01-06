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اقتصاد

هبوط الأسهم الأوروبية بالختام مع التوترات بين واشنطن وطهران

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة المستثمرين التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسهم قطاعي السفر والترفيه والسيارات بأكثر من 1% مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.

وهدد الرئيس دونالد ترامب بأنه سيرد بشكل قوي وسريع على أيَ هجوم لإيران على أهداف أمريكية.

واتجه المتداولون في سوق الأصول الخطرة إلى الأصول الأكثر أمانًا مثل الذهب والسندات الحكومية، بعد غارة جوية أمريكية نفذتها الأخيرة في الأسبوع الماضي تسببت في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال ديسمبر مع صعوده في بريطانيا وألمانيا.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ عام 2018.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4% ليسجل 416.6 نقطة.

كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 13126.9 نقطة، في حين أن مؤشر "كاك" الفرنسي شهد انخفاضًا بنسبة 0.5 بالمائة مسجلًا 6013.5 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.6% ليسجل 7575.3 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% عند مستوى 1.1188 دولار.

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