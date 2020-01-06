وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد الميلاد

شاركت وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، في قداس عيد الميلاد المجيد؛ بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وشارك في قداس عيد الميلاد عدد من كبار رجال الدولة والوزراء الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب.



ويشارك أيضا لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.



وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس العيد بها، وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، لتأمين الحضور فى صلوات القداس.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.