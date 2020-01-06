فنلندا تقلص أيام العمل لـ4

قالت رئيسة وزراء فنلندا الجديدة، سانا مارين، إنها ستسمح للموظفين والعمال بقضاء المزيد من الوقت مع العائلة، ودعت إلى تقديم جدول عمل مرن في البلاد يتضمن العمل 4 أيام في الأسبوع وخفض ساعات العمل إلى 6 فقط.



وأضافت سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما وثاني أصغر رئيس حكومة في العالم، أنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة مثل الثقافة.



وأوضحت: "أعتقد أن الناس يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم"، وأن هذه الخطوة قد تكون التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية.



وكانت مارين، قبل توليها منصب رئيسة الوزراء في فنلندا شغلت منصب وزير النقل، وأثناء شغلها ذلك المنصب، دعت أسابيع عمل أقصر لتحسين علاقة الموظفين وإنتاجيتهم، مع العلم أن ساعات العمل في فنلندا حاليا 8 ساعات وأيامه 5 في الأسبوع.



يشار إلى أن السويد كانت جربت، في 2015 قصر ساعات العمل في اليوم إلى 6 ساعات، ووجدت أن الموظفين أصبحوا أكثر سعادة وثراء وأكثر إنتاجية.



ولقيت دعوة مارين الترحيب من وزيرة التعليم وزعيمة تحالف اليسار لي أندرسون، التي قالت إنه من الأهمية "السماح للمواطنين الفنلنديين بالعمل بشكل أقل، إنها ليست مسألة الحكم بأسلوب أنثوي ولكن تقديم المساعدة والوفاء بالوعود للناخبين".



يشار إلى أن سانا مارين، أم لطفلة لا تتجاوز العامين، تقود ائتلاف يسار الوسط مع 4 أحزاب أخرى ترأسها جميعها نساء، 3 منهن تحت سن الخامسة والثلاثين.