«ناتو» يعلق تدريباته في العراق

قال ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن أعضاء الحلف أكدوا خلال الاجتماع الطارئ للناتو دعمهم الكامل للقتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي ودعمهم لبعثة "الناتو" في العراق.



وأضاف أنه تم تعليق تدريبات "الناتو" على الأرض في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أفراده، مشيرًا إلى أن "الناتو" يراقب الوضع عن كثب وسيبقي على تواصل وثيق مع السلطات العراقية.



وأوضح أن "الناتو" مستعد لاستكمال تدريباته وبناء الإمكانات عندما يسمح الوضع بذلك، متعهدًا بالتزام الحلف بالحرب ضد الإرهاب الدولي.



وأشار إلى أن جميع الحلفاء أعربوا عن قلقهم إزاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتم الاتفاق على ضرورة عدم حيازة إيران لسلاح نووي، كما تشارك أعضاء الحلف في قلقهم بشأن تجارب إيران الصاروخية.