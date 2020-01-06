حبس مسجل خطر تعدى على جاره بسلاح أبيض في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس مسجل خطر لتعديه على جاره بالسلاح الأبيض لخلافات الجيرة بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحقيقات أن المتهم هو "حمدي م" عاطل ومسجل في قضيتين تعاطي مواد مخدرة، وأقر المتهم بوجود خلافات بينه وبين جاره "جمال.م" لاعتراضه بسبب جلوسه هو وأصدقاؤه أمام محل سكنه، مضيفا أن جاره اعتاد الشجار معه مما أثار حفيظته وقام بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام مسجل بالتعدي على جاره بالسلاح الأبيض، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.