كاتدرائية العاصمة الإدارية تبدأ صلوات عيد الميلاد (فيديو)

دقت أجراس كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، لتعلن بدء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد 2020.



ويترأس بعد قليل، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد لعام 2020 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وشارك في قداس عيد الميلاد عدد من كبار رجال الدولة والوزراء الحاليين والسابقين، إضافة إلى أعضاء مجلس النواب.



ويشارك أيضا في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد رئيس شمامسة الكاتدرائية.



وبدأت الكاتدرائية استقبال المدعوين والمشاركين في حفل قداس عيد الميلاد المجيد.



وتزينت الكاتدرائية استعدادًا لإقامة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بها.



وتشارك قوات الشرطة والجيش فى تأمين الطرق المؤدية إلى الكاتدرائية الجديدة، لتأمين الحضور فى صلوات القداس.



ويستقبل البابا تواضروس المهنئين بالعيد من كبار رجال الدولة والنواب والشعب القبطي صباح الثلاثاء المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.