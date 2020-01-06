رئيس وزراء العراق يؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، للسفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وفقا للقرار الصادر عن البرلمان.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم، وفقا لبيان صادر عن مكتب عبد المهدي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية.



وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء - تطورات الأحداث وموقف الحكومة العراقية، كما أكد عبد المهدي على "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة"، مشددًا على "خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة، وأن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الإنزلاق لحرب مفتوحة".



وكان البرلمان العراقي قد صوت، أمس الأحد، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان وحصر السلاح في يد الدولة، بالإضافة إلى إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.



يأتي هذا في أعقاب الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأسفرت عن مقتله ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس وثمانية أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، بالقرب من مطار العاصمة العراقية بغداد فجر يوم الجمعة الماضي.