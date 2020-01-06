تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة.



ووجّهت النيابة للمتهمين وبينهم محمد. ص على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين عقب تقنين الإجراءات القانونية، وتم عرضهم على النيابة التى أصدرت قرارها.