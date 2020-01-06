«الكتاب العرب» ينعي الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم

نعى الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، وفاة الشاعر والمترجم محمد عيد إبراهيم الذي رحل عنا أمس الأحد، عن عمر يناهز الخامسة والستين عامًا.



انضم الراحل إلى عضوية النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر عام 1997 م، وله إسهامات مهمة في الثقافة المصرية؛ أصدر الفقيد عددًا من الدواوين الشعرية وترجم عدد من أعماله إلى أكثر من لغة، كما أشرف على عدد من أهم مشاريع الترجمة، منها سلسلة آفاق الترجمة، وظل مديرًا لتحريرها مدة تزيد على العامين قدم خلالها ما يزيد على خمسين عملًا مترجمًا.



كما عمل مديرًا تنفيذيًّا للمشروع القومي للترجمة في المجلس الأعلى للثقافة، شارك الراحل في العديد من مهرجانات الشعر في الدول العربية، منها مهرجان جرش بالأردن، ومهرجان عتبات بالمغرب، ومهرجان دبى الشعري.