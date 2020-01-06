إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج للجنايات

أمرت نيابة المرج، اليوم الاثنين، بإحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج لمحكمة الجنايات.



وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم علاء م، أحمد ع، يوسف ح عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية، واعترفوا بسرقة 13 شقة سكنية بأسلوب كسر باب الشقة وشرعوا في قتل سيدتين بالسلاح الأبيض، واعترفوا بسرقة مصوغات ذهبية وأموال تقدر بـ120 ألف جنيه.



كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة الشقق، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.