جونسون وعبد المهدي يتفقان على تهدئة أوضاع الشرق الأوسط

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي، في اتصال هاتفي على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.



وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، أن الزعيمين بحثا ضرورة الحد من التوتر في المنطقة عقب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كما اتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدما.



وأضاف البيان أن جونسون أكد التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق، وكذلك على أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

