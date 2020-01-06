بن سلمان يبحث مع «بومبيو» تطورات قتل سليماني

قال مسؤول حكومي سعودي إن نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، سيدعو لضبط النفس ويناقش وقف التصعيد في لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالعاصمة واشنطن في وقت لاحق اليوم.



وأضاف المسؤول السعودي، في تصريحاته اليوم، أن سلطات بلاده تشعر بالقلق إزاء أي تصعيد بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.



وأوضح المسؤول السعودي، أن الرياض لا تريد الفوضى في المنطقة "فقد كنا هدفًا قبل ذلك، ومن الممكن أن نكون هدفًا مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن نائب وزير الدفاع السعودي يسعى لمناقشة طريقة تهدئة الوضع.