الأنبا كيرلس يبدأ قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ماريوحنا

ترأس منذ قليل، الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى.



وشارك في صلاة القداس العيد لفيف من كهنة الايبارشية؛ إلى جانب شمامسة الإيبارشية.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد الميلاد المجيد ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم؛ قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



