الأنبا تكلا يستقبل محافظ قنا للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، في مقر مطرانية دشنا اللواء أشرف الداودي محافظ قنا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



ورافق المحافظ خلال الزيارة اللواء شريف عبد الحميد مدير أمن قنا؛ وسادت كلمات المحبة والمودة والتهاني بالعيد.



حضر اللقاء الأنبا بيشوي وكيل مطرانية دشنا ولفيف من الأباء ومسئولي العلاقات العامة.