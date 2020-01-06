السيسي يهنئ أقباط مصر في النمسا بعيد الميلاد

قدمت السفارة المصرية في فيينا خالص تهنئتها لأقباط مصر في النمسا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



ونقلت السفارة، حسبما أشار بيان صادر عنها اليوم الاثنين، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد، التي أكد فيها على أصدق التهاني وأرق الأمنيات بالعيد المجيد وبعام مليء بالتوفيق والنجاح ولمصرنا الغالية دوام الرفاهية والازدهار.



ومن المقرر أن يشارك السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا، وأعضاء البعثة الدبلوماسية ورموز الجالية في وقت لاحق بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية عذراء الزيتون في العاصمة النمساوية فيينا.