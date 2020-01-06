رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

وجه محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، المحترف في صفوف نادي ليفربول، رسالة غامضة قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.



ونشر محمد صلاح، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة تحمل التعليق الآتي: "قوة التحكم بالذات تأتي بالتحدث مع الذات والاعتقاد وطريقة النظر للأحداث والعواطف والسلوك".



وتستعد مدينة الغردقة لاستضافة النسخة الـ28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، غدًا الثلاثاء، الذي يشهد إعلان هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله السنغالي ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.



ووصل إلى الغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، وأعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارة الغردقة، واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة.



وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجًا بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا منذ عام 1992 بـ6 ألقاب، وفقًا للموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما توج بها يايا توريه، "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها اثنان لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكى ورشيدى ياكينى وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون، حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو فى أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".



وعلى هامش وجودهم فى مصر، أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن زيارة عدد من أساطير القارة السمراء جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".



وكتب "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشى معك فى الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الإفريقية؛ دروجبا وتوريه بجانب الثنائى الفرنسى دجور كاييف ولورا جورجس، سيكونون حاضرين فى جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز كاف".