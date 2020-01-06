-
الإثنين 06 يناير 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رسالة غامضة من محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى إفريقيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
طباعة
وجه محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، المحترف في صفوف نادي ليفربول، رسالة غامضة قبل حفل أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورة تحمل التعليق الآتي: "قوة التحكم بالذات تأتي بالتحدث مع الذات والاعتقاد وطريقة النظر للأحداث والعواطف والسلوك".

وتستعد مدينة الغردقة لاستضافة النسخة الـ28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، غدًا الثلاثاء، الذي يشهد إعلان هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله السنغالي ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

ووصل إلى الغردقة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل إيتو، وأعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارة الغردقة، واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة.

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجًا بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا منذ عام 1992 بـ6 ألقاب، وفقًا للموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بعدما توج بها يايا توريه، "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها اثنان لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكى ورشيدى ياكينى وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون، حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو فى أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".

وعلى هامش وجودهم فى مصر، أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، عن زيارة عدد من أساطير القارة السمراء جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

وكتب "كاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشى معك فى الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الإفريقية؛ دروجبا وتوريه بجانب الثنائى الفرنسى دجور كاييف ولورا جورجس، سيكونون حاضرين فى جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز كاف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يحضر حفل زفاف مانى يناير المقبل في تونس

حازم إمام يشارك مع أساطير الكرة ضد منتخب السنغال 2002

أول تعليق من محمد صلاح على فوز مصر بتنظيم بطولة أفريقيا 2019

"كاف" يكرم أساطير كرة القدم في إفريقيا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

هل يتصدى الجيش المصرى للتدخل التركى فى ليبيا الباز يجيب

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجآت «مذبحة كفر الدوار»: الأب كان شاهدا في قضية ودماء خارج المنزل

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى فى الكاتدرائية.. 7 زيارات فى 5 سنوات والبابا: أثرها كبير

منذ حوالي 21 ساعة

«المجنون».. أردوغان يعلن بدء الغزو التركي لليبيا

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم خالد النبوي «يوم وليلة» بسينما مول مصر

image description

نجوم الفن يشاركون في تكريم لبلبة بختام مهرجان «المهن التمثيلية»

image description

الطائفة الإنجيلية تحتفل بـ«عيد الميلاد المجيد» بحضور الوزراء والمشاهير.. صور

image description

مباراة فوز الزمالك على طنطا في الوقت القاتل

image description

العاشر على التوالي.. مباراة فوز الأهلي على إف سي مصر بثلاثية

الأكثر قراءة

ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بملابس جريئة

يعمل لديهم.. تفاصيل جديدة فى واقعة اقتحام فيلا نانسى عجرم

تفاصيل التحالف الخماسى بقيادة مصر لردع أردوغان (خاص)

كشف النقاب عن «الرجل الحقيقي» وراء قتل سليماني

أيام زمان

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

حكاية حاتم ذو الفقار مع الإدمان.. «ليتنى لم أكن مشهورًا»

«أسود وسباك جاهل».. هكذا عانى أحمد زكي ونجاح الموجي من التنمر

لهذا السبب.. نادية لطفي هددت عادل إمام بالقتل

نجم الساعة

رغم أنه يحبها.. لماذا حرم نجيب محفوظ نفسه من الحلويات؟

الصحة

آلام الجانب الأيسر من البطن يكشف مرضًا خطيرًا

السالمونيلا.. أكبر مخاطر الشاى

البقدونس أفضل مضاد للجراثيم

7 عوامل تمكنك من الحفاظ على الأوعية الدموية

الرئيس نيوز

البورصة تقلص خسائرها فى ختام تعاملات اليوم

خريطة الاحتفال بعيد الميلاد على شاشات وإذاعات الهيئة الوطنية للإعلام

الجريدة الرسمية تنشر عدد من القرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

مصادر: محمد صلاح لم يؤكد حضوره احتفالية توزيع جوائز الكاف بالغردقة

منوعات

شركة أزياء تكشف عن أمل جديد للمعاقين

«مش لازم تروح الجيم».. دراسة تؤكد تخسيس الأعمال المنزلية للوزن

نجوم كرة القدم فى حفل«الأفضل 2019»: سعداء لزيارة مصر

طرق مختلفة للتغلب على الصراعات الحياتية

كشكول

بدء قياس مهارات طلاب الدبلومات بعد تطبيق " الجدارات"

افتتاح نظام التعقيم المركزي لمستشفى الأسنان الجامعي بأسيوط.. الأربعاء

وفدان من الجامعتين الأمريكيةُ بالقاهرة وجورج واشنطن يزوران مركز الأزهر للفتوى

بالإنفوجراف .. حصاد أولى محطات مبادرة "مراكب النجاة"

إسلام سياسي

ألمانيا تحاكم سورياً بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش

فرنسا تحذر من عودة تنظيم داعش بسبب التوترات

وفاة شيخ مشايخ الصوفية فى لبنان عن عمر يناهز 90 عام

الأزهر يبرز الأصوات الرافضة للتدخلات في ليبيا.. ويحذر من عواقبه الوخيمة

مقالات الرأي
عمرو خالد
عالج مخاوفك بحسن الظن بالله «2»
د. منى حلمى
يغطون رأس المرأة ثم يذهبون للاحتفال برأس السنة
ماجد حبته
علم قطر.. أسود و«بأستك» من فوق!
محمد رفعت
حكايات مصرية.. تأمين الشوارع
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يعلن وصول مرتجعات معرضى الشارقة وجدة

«حكاية الصحافة والحركة الوطنية المصرية» بـثقافة المنوفية

«ثقافة المحلة» تستعرض مجالات التعاون بين مصر وروسيا

«تأثير الذاكرة الثقافية في مصر الحديثة» بالمركز الهولندي الخميس

صفحتنا ع الفيس بوك