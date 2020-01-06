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عالم

الجيش الليبي يسيطر على مطار سرت

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت الجيش الليبي، الإثنين، أنه سيطر على مطار سِرت بشكل كامل، كما أعلن سيطرته على أكبر الأحياء وموانئ المدينة.

وأكدت قوات الجيش الوطني الليبي أنها تمكنت من السيطرة على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت، مؤكدًا أن ميليشيات الوفاق انسحبت من المدينة بعد أن فقدت أهم معسكراتها ونقطة انتقالها نحو مراكزها الأخرى.

شدد المراسل العسكري بالجيش الليبي، بحسب سكاي نيوز، على أن دخول الجيش سِرت مهم لأنها نقطة انتقال ميليشيات الوفاق، ولفت إلى أن الجيش اقتحم المدينة من المحورين الشرقي والجنوبي.

إلى ذلك، أشار إلى أن سيطرة الجيش على كتيبة الساعدي يعني أن المعركة ستنتقل إلى المقار الأمنية.

والسبت، استهدف طيران الجيش الليبي المدخل الشرقي لسرت، بينما تواصل قوات الجيش تقدمها في المحاور الجنوبية لطرابلس باتجاه قلب المدينة تحت غطاء جوي.

ونفّذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، فجر الجمعة، غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة، استهدفت مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الوفاق.

وسرت مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط، وتقع في منتصف الساحل الليبي بين العاصمة طرابلس وبنغازي.

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