«كوني قوية».. رسالة مؤثرة من إليسا لأصالة بعد انفصالها

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن تضامنها مع صديقتها الفنانة السورية أصالة، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.



وقالت إليسا، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الحياة فيها طلعات ونزلات، ولما النزلة تكون صعبة، إنتي تعودتي تكوني قوية! خليكي قوية ونحنا رح نكون حدك.. كل الحب أصالة، إلك ولولادك ولرقيّك بالتعاطي مع قصة شخصية".



وأعلنت أصالة، انفصالها رسميًا عن طارق العريان، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي )".



وأضافت: "أتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".