التحالف الدولي يوقف تدريب الجيش العراقي

أعلن التحالف الدولى ضد داعش، الإثنين، وقف التدريب مع الجيش العراقي بسبب الهجمات على قواعده العسكرية في العراق، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز العربية.



وكان قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، الأحد، إنه أوقف مهام التدريب والدعم للقوات العراقية، بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات للتحالف.



وأضاف التحالف في بيان: «أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة تنظيم داعش، الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي».