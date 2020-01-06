البابا تواضروس: ميلاد المسيح محطة ارتقاء بين الإنسان والله

جدير بالذكر أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس مساء اليوم قداس عيد الميلاد المجيد؛ بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.





قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن ميلاد السيد المسيح هو محطة ارتقاء بين الإنسان والله.وأضاف البابا في فيديو نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الإنسان وقع في خطايا المخالفة والعديد من الأخطاء وكانت صلوات والطلبات في العهد القديم قبل مجيء السيد المسيح، عبارة عن متى تأتى لتخلصنا ومتى تأتي لتمحو الخطايا، متابعًا: "من الناحية الأخرى الله.. لماذا تريد أن تنقذ الإنسان.. فيجيب الله لأنه الإنسان صنعه يديا.. فهكذا أحب الله العالم".