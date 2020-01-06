«النواب الليبي» يهنئ الشعب بتحرير سرت

هنأ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، الشعب الليبي بتحرير مدينة سرت من قبضة الميليشيات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية.



وقال أحميد حومة: «أبارك لليبيين عامة وأهالي سرت خاصة تحرير مدينتهم على أيدي القوات المسلحة العربية الليبية، وأثمن وأبارك خطوات الجيش وقائده المشير خليفة حفتر في تحرير كامل التراب الليبي».



وسلّمت القوة الأمنية المكلفة بحماية مطار القرضابية بمدينة سرت، الإثنين، نفسها بكامل آلياتها ومهماتها للقوات المسلحة الليبية بعد نجاحها في تحرير المطار من يد الميليشيات، حسبما أفاد موقع الساعة 24 الليبي.



وأعلنت القوات المسلحة الليبية قبل قليل سيطرتها بشكل كامل على قاعدة القرضابية الجوية في سرت بعد سيطرته معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي شرق سرت.



وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب سيطرة قوات الجيش بالكامل، الإثنين، على جميع المناطق بطوق مدينة سرت وتتجه لعمق المدينة لاستكمال تحريرها من الميليشيات.