رئيس جامعة طنطا يستقبل نائب رئيس الجامعة الجديد

استقبل رئيس جامعة طنطا، الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، بمكتبه عصر اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة السابق.



من جانبه قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور كمال عكاشة لتوليه هذا المنصب، متمنيًا له السداد، كما قدم وافر الشكر للدكتور مصطفى الشيخ على ما قدمه للجامعة طوال فترة ولايته، مثمنًا الجهود التي بذلها للارتقاء بقطاع الدراسات العليا والبحوث.



وقد اصطحب الدكتور مصطفي الشيخ الدكتور كمال عكاشة إلى مكتبه، متمنيًا له التوفيق في تحقيق المزيد من النجاحات بقطاع الدراسات العليا خلال المرحلة المقبلة.



حضر اللقاء الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوي المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي.