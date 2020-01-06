رشا عادل وكيلًا لإعلام بني سويف لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتورة رشا عادل لطفي أستاذ مساعد الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون وكيلًا لكلية الإعلام لشئون التعليم والطلاب.



يذكر أن الدكتورة رشا عادل من مواليد مركز مغاغة بمحافظة المنيا وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا وعملت كمدرس مساعد ثم مدرس للإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب قسم الإعلام جامعة كفر الشيخ من 2008 وحتى 2017 ثم انتقلت إلي إعلام بني سويف تولت منصب رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ثم وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة.



كما تتولى منصب المنسق الأكاديمي لبرنامج الإعلام في التعليم المدمج.